برلماني يرحب بتنمية السخنة بالشراكة بين دبي وقناة السويس

قناة السويس

ياسمين فواز:



أصدر النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب، عن محافظة السويس صباح اليوم الجمعة، بيانا بخصوص الإعلان عن الشراكة الجديدة بين موانئ دبي العالمية ومنطقة تنمية إقليم قناة السويس بالسخنة.



وقال :" استقبلنا فى السويس خبر إنشاء منطقة متنوعة وتطوير ميناء السخنة على مساحة إجمالية تصل 95 كيلو متر تساهم فى تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب ، وقد غمرتنا فرحة كبيرة.



وقد تم توقيع العقد بحضور الفريق مهاب مميش، وسلطان أحمد بن سليم بإنشاء شركة تنمية صناعية بالسخنة بين الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس وشركة موانئ دبي العالمية .



وتم الاتفاق على أن تكون بنسبة 51 % للجانب المصري و49 % للجانب الإماراتي وهي خطوة مهمة على أرض الواقع، خصوصاً مع إعلان بدء الأعمال مع عام 2018 باذن الله.



وتابع النائب " أذ نعلن " فى السويس " عن فرحتنا الحقيقية فإن الواجب الوطني يفرض علينا أن نتذكر ونستفيد من دروس الماضي .. فالإعلان عن مشاريع لم يتم تنفيذها أو بعضها مازال معطلاً، مما يصيبنا بالاحباط ومن هنا ومن واقع مسئوليتنا السياسية والوطنية نؤكد على أهمية أن تكون مراحل التنفيذ للمشاريع الجديدة محددة وفق جدول زمني قابل للمتابعة والتقييم العملي".



بالإضافة إلى أن تكون أولوية فرص العمل لأبناء السويس لأن ترتيب السويس فى الرابع على مستوي الجمهورية " ، بالاضافة الى تطبيق وتنفيذ كافة التسهيلات الخاصة بقوانين الاستثمار لرجال الاعمال والشركات الجادة المنفذة للمشروعات ، فضلا عن تنفيذ صارم للقوانين المصرية ( البيئة – علاقات العمل – ... ) وغيرها.



وقال : " وإذ نحي ونثمن غالياً جهود الفريق مهاب مميش، واللواء محفوظ طه وجميع العاملين بالمنطقة الجنوبية بالسويس .. ونثمن خطوة الشيخ سلطان أحمد سليم رئيس موانئ دبي العالمية والعاملين بها فى مصر وشعب الإمارات وقياداته.. فإننا نأمل أن تري بلادنا تقدماُ أفضل من أجل التنمية ".