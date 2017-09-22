43 شركة تابعة لقطاع الأعمال تعقد عمومياتها الأسبوع المقبل

اشرف الشرقاوى

أحمد عاشور:



فى إطار المتابعة المستمرة من قبل وزارة قطاع الأعمال العام لنتائج أعمال الشركات التابعة لها، يشهد الأسبوع المقبل أعمال الجمعيات العامة لـ 43 شركة تابعة لعدد 7 شركات قابضة، وذلك لمناقشة واعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2017/2016.



وتنتهى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى من عقد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة لاعتماد قوائمها المالية، وتعقد يوم الثلاثاء المقبل الجمعيات العامة لـ5 شركات هى: شرق الدلتا للنقل والسياحة، وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، والصعيد للنقل والسياحة، والنيل لصناعة وإصلاح السيارات، ومصر لتجارة السيارات. كما تعقد 5 شركات أخرى جمعياتها العامة يوم الأربعاء المقبل هى: الهندسية لصناعة السيارات، والتجارية للأخشاب، ومصر للتجارة الخارجية، ومصر للاستيراد والتصدير، والنصر للتصدير والاستيراد.



وتعقد الشركة القابضة للسياحة والفنادق الجمعيات العامة لـ 4 شركات هى: بيع المصنوعات المصرية، والملابس والمنتجات الاستهلاكية "صيدناوي"، والأزياء الحديثة "بنزايون"، وبيوت الأزياء الراقية يوم المقبل، لتنتهى بذلك الشركة القابضة من عقد الجمعيات العامة لجميع شركاتها التابعة.



وسيتم عقد الجمعيات العامة لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وهى : النصر للتعدين، والنصر لصناعة الزجاج والبلور، والنصر لصناعة المواسير يوم الأحد المقبل، والمصرية العامة للورش "الترسانة"، وميتالكو، والنصر للسيارات، والسبائك الحديدية يوم الإثنين المقبل.



أما الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فتستكمل عقد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة، بانعقاد الجمعيات العامة لـ 4 شركات هى : سيناء للمنجنيز، والنصر للملاحات، والمكس للملاحات، والمصرية للمواسير "سيجوارت" يوم الإثنين المقبل، وسيتم يوم الثلاثاء المقبل عقد الجمعيات العامة لـ 3 شركات هى: الدلتا للأسمدة، والنصر للأسمدة، والصناعات الكيماوية المصرية "كيما".



وتعقد 3 شركات أخرى جمعياتها العامة يوم الخميس المقبل، وهى : اليايات ومهمات وسائل النقل، والمحاريث والهندسة، ومصر لصناعة الكيماويات.



ومن المقرر أن تبدأ الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية فى عقد الجمعيات العامة للشركات التابعة لها، و تعقد 3 شركات هى : مصر للمستحضرات الطبية، وتنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، والنصر للكيماويات الدوائية جمعياتها يوم الأربعاء المقبل، وشركتى العربية للأدوية، والإسكندرية للأدوية يوم الخميس المقبل.



و تعقد يوم الأربعاء المقبل الجمعيات العامة للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، وهى : مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر لإدارة الأصول العقارية.



ويشهد الأسبوع المقبل بدء أعمال الجمعيات العامة للشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والملابس، و تعقد يوم الأربعاء المقبل الجمعيات العامة لـ 4 شركات هى : كوم حمادة للغزل والنسيج، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والشرقية للغزل والنسيج، والعامة لمنتجات الجوت، وذلك لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى2017/2016.

