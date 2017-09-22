حركة موانئ البحر الأحمر.. الجمعة

موانئ دبى



نادية صابر



صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينتين مصر جاز وجاز إيجين وعلى متنهما 12 ألف طن بوتاجاز، قادمتين من ميناء ينبع.



بينما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهى القاهرة، عمان، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 773 راكب و13 شاحنة و17 سيارة بينما تغادر ثلاث سفن وهى امانة، الحرية، النوى اكسبريس وعلى متنهم 1230 راكب و153 شاحنة و52 سيارة.



فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة Cielodi Amalsi وعلى متنها 31 الف طن المونيوم والسفينتين الحرية، النوى اكسبريس وعلى متنهم 50 شاحنة وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة، عمان، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 1434 راكب و57 شاحنة و98 سيارة.



و فى نفس السياق يستعد ميناء الغردقة لمغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 458 راكب و92 سيارة بينما شهد الميناء بالامس استقبال ومغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 795 راكب و36 سيارة.



على جانب اخر يشهد ميناء نويبع استقبال السفيننتين سينا وبرنسيسة وعلى متنهم 243 راكب و13 براد و8 تريلا و2 باص جيت.



فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 246 راكب و6 براد و20 تريلا و2 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 247 راكب و19 براد و12 تريلا و10 سيارة.