مدبولي يستعرض مشروعات مياه الشرب بالجيزة

مصطفى مدبولي 22



بدور ابراهيم



استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات مياه الشرب التى سيتم تنفيذها بالجيزة، لحل مشاكل المحافظة، قبل حلول الصيف المقبل، مع الإسراع بالإنتهاء من التنفيذ للقضاء على ضعف المياه ونظام المناوبات ببعض المناطق، بحلول عاجلة، لحين الانتهاء من الحلول الدائمة للمحافظة.



وقال الوزير، خلال اجتماعه بمسئولى المرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن محافظة الجيزة تحتاج إلى 420 ألف متر مكعب فى اليوم، لخدمة ملايين المواطنين من سكان المحافظة، موضحا أن الشركة تنتج حاليا 3 ملايين و200 ألف متر مكعب فى اليوم من 10 محطات كبرى و 15 نقالى، و57 إرتوازى، بحيث تبلغ كمية المياه المستهدفة للمحافظة 3 ملايين و620 ألف متر مكعب فى اليوم.



وأشار المهندس حنفى محمد حنفى، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إلى أنه سيتم التغلب على نقص كمية المياه من خلال الإتزان المائى ، وتنفيذ خطوط ناقلة، مع تركيب محابس على الخطوط أثناء الإحلال والتجديد للمحافظة على الضغوط .



وأوضح حنفى أنه بالنسبة للمشروعات المطلوب الإسراع فى تنفيذها عن طريق الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، لقطاع الوسط، فى المحافظة، فهى إنشاء محطة تنقية مياه بجزيرة الدهب من خلال إنشاء خط ناقل قطر 1200 مم بطول ( 4 كم )، مع تلافى ملاحظات توسعات محطة مياه إمبابة ( مرحلة متيتو )، بتركيب الطلمبات، إضافة إلى إنشاء محطة تنقية مياه بإمبابة – الوراق، وتحسين كفاءة توسعات باماج بطاقة 350 ألف متر مكعب فى اليوم.



وأشار إلى أنه بالنسبة لقطاع الشمال ، فلخدمة نحو مليون و400 ألف نسمة، مطلوب زيادة 70 ألف متر مكعب فى اليوم على كمية المياه المنتجة فعليا، موضحا أنه بالنسبة للمشروعات المطلوب الإسراع فى تنفيذها عن طريق الجهاز التنفيذى، فهى إستكمال محطة منشأة القناطر، بطاقة 80 ألف م3 / يوم، منها 40 ألف متر مكعب للمرحلة الأولى، إضافة إلى إنشاء توسعات محطة منشأة القناطر 40 ألف م3/يوم ( لسد العجز حتى 2037 ) ، وإنشاء محطة القيراطيين ( أوسيم ) بطاقة 60 ألف متر مكعب فى اليوم، فضلا عن إستكمال مشروع شبكات برك الخيام وعزبة العسيلى، وإستكمال مشروع شبكات ناهيا، وإستكمال مشروع خزان ورافع صفط اللبن، علاوة على إستكمال 8 وحدات إزالة حديد ومنجنيز (الواحات البحرية) بطاقة 32 ألف م3/يوم، و إنشاء 13 وحدة إزالة حديد ومنجنيز (الواحات البحرية) بطاقة 50 ألف م3/يوم.



وذكر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه بالنسبة لقطاع جنوب، فلخدمة 1.6 مليون نسمة، فالمطلوب إستكمال محطة مياه الحوامدية بطاقة 70 ألف م3/يوم ، وإستكمال محطة مياه أطفيح بطاقة 61 ألف م3/يوم.

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