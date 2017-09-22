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نقل وملاحة
لأول مرة.. مصر للطيران تسير رحلات شحن جوي لجوبا
الجمعة 22 سبتمبر 2017 11:36 ص
أخر الأخبار
المال - خاص :
صرح الطيار باسم جوهر رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للشحن الجوي، اليوم الجمعة، بأن الشركة نجحت الأسبوع الماضي في ضم وجهة جديدة ضمن المدن والعواصم الهامة التى تغطي شبكتها حول العالم، حيث قامت بتسيير رحلتي شحن لأول مرة إلى جوبا بجنوب السودان، لنقل ٦٥ طنا من المعونات الإنسانية ومواد الإغاثة، وذلك على طائرتها من طراز الإيرباص A300-600.
وتابع : "وتستهدف الشركة حالياً تعزيز تواجدها واستمرارية تقديم خدماتها لهذه الوجهة الأفريقية الواعده، حيث تم تطوير ممرات الهبوط والإمكانيات الملاحية بمطار چوبا مؤخرًا، والتي كانت من بين أحد العوائق التي تعرقل من وصول أسطول الشركة إلى هناك، فقد ساهمت تلك التطويرات والتحسينات بمطار جوبا فى إمكانية هبوط الطرازات العريضة بالمطار، ومنها طائرات الشحن الخاصة بمصر للطيران.
مصر للطيران
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