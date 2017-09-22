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استثمار
13 مليون دولار مساعدات أمريكية للاجئين السوريين بمصر
الجمعة 22 سبتمبر 2017 03:17 ص
لاجئو سوريا
أخر الأخبار
لاجئو سوريا
المساعدات الإنسانية الإضافية الأمريكية للشعب السوري تقدر بأكثر من 697 مليون دولار، وقالت الخارجية الأمريكية عنها إنها "تساعد في تخفيف أثر الأزمة على الحكومات والمجتمعات في المنطقة".
وكالات- حسين رجب
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مساء يوم الخميس عن مساعدات إنسانية إضافية للشعب السوري بأكثر من 697 مليون دولار، منها 13 مليون دولار ستصل عبر مصر وفق بيان
وسيتم توزيع هذه المساعدات عبر عدد من الدول، منها داخل الأراضي السورية التي نالت النصيب الأكبر بـ516 مليون دولار، إضافة إلى لبنان ومصر والأردن والعراق وتركيا التي يتواجد بها نازحون سوريون، ومنظمات دولية.
وقالت
الوزارة في بيان
إن قرابة 516 مليون دولار ستخصص لمساعدات داخل سوريا على أن يحصل الأردن، على نحو 88 مليون دولار ،وتركيا 35 مليون دولار، ولبنان 29 مليون دولار. كما سيحصل العراق على 15 مليون دولار ومصر 13 مليون دولار ومنظمات إقليمية مليوني دولار.
وأضاف البيان: "يساعد التمويل الجديد أيضا في تخفيف أثر الأزمة على الحكومات والمجتمعات في المنطقة".
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين سيمون هانشاو في البيان إن هذه المساعدة تؤكد على التزام الولايات المتحدة بمساعدة الشعب السوري.
وتصل بذلك المساعدات الأمريكية الإجمالية للسوريين منذ عام 2012 إلى إلى 7.4 ملايين دولار.
ولم يحدد البيان هل تسلمت الدول تلك المساعدات المالية الإضافية للسوريين بالفعل أم لا، ولم يصدر عن الجانب المصري توضيح بشأن ذلك الإعلان الأمريكي.
وفي 8 سبتمبر 2015، قال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، في مداخلة هاتفية لفضائية مصرية إن "عدد اللاجئين السوريين بمصر، وصل إلى 350 ألف سوري، مسجل منهم 140 ألف بمفوضية اللاجئين".
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