EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
قضايا اقتصادية وسياسية تتصدر لقاء شكري وغندور بالأمم المتحدة
الخميس 21 سبتمبر 2017 10:28 م
وزيرا خارجية مصر والسودان
أخر الأخبار
وزيرا خارجية مصر والسودان
خاص
التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، نظيره السوداني، البروفيسور إبراهيم غندور، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق بيان
وقال المستشار، أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري، في البيان ذاته، إن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع على عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتطلع مصر الدائم لتطوير التعاون الثنائي بما يرقى لمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وأضاف الوزير شكري، بأن مصر تحرص على متابعة نتائج كافة اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي.
وأشار إلى الدور الهام لتلك اللجان في تذليل كافة العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية، وبما يمهد لإنعقاد اللجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي في أكتوبر 2018.
ولفت البيان إلى أن الوزيرين ناقشا التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية، وعددا من الموضوعات القنصلية بهدف تذليل كافة العقبات أمام حركة مواطني البلدين.
كما ناقشا التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، وأهمية العمل على احتواء التصعيد الإعلامي السلبي وتفعيل توقيع ميثاق شرف إعلامي بين الجهات المعنية في البلدين.
كما ناقش الوزيران ملف مياه النيل وسد النهضة، حيث أكد الوزير شكري خلال الاجتماع على أهمية متابعة نتائج اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية الأخير بالسودان من أجل ضمان الإنتهاء من الدراسات التي تقوم بها المكاتب الاستشارية في أقرب فرصة ممكنة.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الاجتماع تناول أيضا التنسيق المشترك في المحافل الدولية وأهمية دعم مرشحي البلدين للمناصب الدولية خاصة تطلع مصر لدعم السودان لترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك شملت الوضع في ليبيا وسوريا واليمن وتأثيراتها علي أمن واستقرار البلدين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا