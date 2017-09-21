قضايا اقتصادية وسياسية تتصدر لقاء شكري وغندور بالأمم المتحدة

وزيرا خارجية مصر والسودان

خاص



التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، نظيره السوداني، البروفيسور إبراهيم غندور، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق بيان



وقال المستشار، أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري، في البيان ذاته، إن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع على عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتطلع مصر الدائم لتطوير التعاون الثنائي بما يرقى لمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين.



وأضاف الوزير شكري، بأن مصر تحرص على متابعة نتائج كافة اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي.



وأشار إلى الدور الهام لتلك اللجان في تذليل كافة العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية، وبما يمهد لإنعقاد اللجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي في أكتوبر 2018.



ولفت البيان إلى أن الوزيرين ناقشا التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية، وعددا من الموضوعات القنصلية بهدف تذليل كافة العقبات أمام حركة مواطني البلدين.



كما ناقشا التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، وأهمية العمل على احتواء التصعيد الإعلامي السلبي وتفعيل توقيع ميثاق شرف إعلامي بين الجهات المعنية في البلدين.



كما ناقش الوزيران ملف مياه النيل وسد النهضة، حيث أكد الوزير شكري خلال الاجتماع على أهمية متابعة نتائج اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية الأخير بالسودان من أجل ضمان الإنتهاء من الدراسات التي تقوم بها المكاتب الاستشارية في أقرب فرصة ممكنة.



وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الاجتماع تناول أيضا التنسيق المشترك في المحافل الدولية وأهمية دعم مرشحي البلدين للمناصب الدولية خاصة تطلع مصر لدعم السودان لترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك شملت الوضع في ليبيا وسوريا واليمن وتأثيراتها علي أمن واستقرار البلدين.





















