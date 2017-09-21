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نقل وملاحة
بقيمة 4.5 مليون دولار.. عبور BW CATCHER قناة السويس بمناورة بحرية
الخميس 21 سبتمبر 2017 10:06 م
BW CATCHER أكبر سفينة تخزين
أخر الأخبار
BW CATCHER أكبر سفينة تخزين
نادية صابر
نجحت هيئة قناة السويس -مساء اليوم الخميس- في عمل مناورة بحرية كبيرة، لتمكين "BW CATCHER" أكبر سفينة تخزين بترول في العالم، من عبور القناة، أسفل كوبري السلام المعلق.
السفينة قادمة من الجنوب ورافعة علم دولة "بنما".
وكشف المهندس أحمد شوقي، مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، في تصريحات خاصة لـ"المال"، أن الهيئة حققت نجاحًا كبيرًا في مناورة العبور، أسفل كوبري السلام المعلق، وعبور الخزان الذي يبلغ طوله 241.1 متر وعرضه 50 مترًا وغاطسه 13.5 متر، ما استلزم القيام باستعدادات خاصة وتطبيق نظام عبور مختلف بسبب السرعة البطيئة التي لم تتجاوز 8 كيلو مترات في الساعة نظرًا للعبور مقطوراً.
وقال إن هناك أربعة قاطرات تابعة لهيئة قناة السويس صاحبت السفينة، مشيرًا إلى أن رسوم عبورها بلغت 4.5 مليون دولار.
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