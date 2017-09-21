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اتصالات وتكنولوجيا
لوكسمبورج تنهي صراعا قد يجلب مليار يورو من جوجل
الخميس 21 سبتمبر 2017 09:37 م
جوجل
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جوجل
عبدالغفور أحمد محسن
ربحت حكومة لوكسمبورج، (الدوقية الأوروبية الصغيرة والغنية)، معركة شرسة ضد مزارع بطاطس رفض بيع أرضه لشركة جوجل من أجل استخدامها في مشروع إنشاء مركز بيانات بتكلفة 1 مليار يورو، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.
والأرض صغيرة المساحة تتواجد في منطقة "بيسن" في قلب لوكسمبورج، وقد ورثها 3 إخوة عن والدهم، وعرضت عليهم الحكومة شراء الأرض لصالح جوجل، فوافق اثنان منهم ورفض الثالث.
وكاد رفض الأخ الثالث أن يُجهض جهود الحكومة من أجل إتمام المشروع، إذ تتنافس لوكسمبورج مع دول أخرى من ضمنها أستراليا لجذب مشروع جوجل الجديد، والذي يتوقع أن يحول الدولة الصغيرة التي لا يتعدى تعداد سكانها 600 ألف نسمة إلى مقر لشركات التكنولوجيا ويخلق وظائف جديدة.
وكان الناتج المحلي الإجمالي للوكسمبورج قد سجل 60 مليار دولار خلال العام الماضي.
إتيان شنايدر نائب رئيس وزراء لوكسمبورج، قال إن المفاوضات مع الأخ الثالث استمرت منذ بداية العام، ولكنه أصر على الرفض، لذا قررت الحكومة شراء ثلثي الأرض اللذان يشكلان نصيب الأخوين الآخرين، واستخدام بند في القانون يسمح لهم بشراء الثلث الثالث إجباريا "لكن المزارع انصاع في النهاية وقرر البيع"، وفق الصحيفة.
ولم تعلق جوجل على ما إذإ كانت ستمضي قدما في مشروعها أم لا .
ورد شنايدر:" قالوا إن كل ما يتوجب علينا فعله هو توفير الأرض .. ها قد فعلنا .. جاء دورهم لاتخاذ قرار الاستثمار لدينا".
وتمتلك جوجل بالفعل 4 مراكز بيانات بالاتحاد الأوروبي، في أيرلندا وهولندا وفنلندا وبلجيكا، وقد استحوذت في يونيو الماضي على قطعة أرض مساحتها 73 هكتار في الدنمارك مقابل 65 مليون دولار، لكنها لم تؤكد ما إذا كانت ستستخدمها في بناء مركز بيانات أم لا.
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