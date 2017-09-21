تسلا تستعين بشركة AMD لتطوير سياراتها ذاتية القيادة





بدأت شركة تسلا للسيارات الكهربائية، مشروعًا مشتركًا مع شركة AMD للمعالجات الإلكترونية "البروسيسورز"، من أجل تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها في سياراتها ذاتية القيادة، وفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر"، نقلًا عن سي إن بي سي.



قال سانجاي جا، الرئيس التنفيذي لإيه إم دي، إن شركته تعمل بشكل مباشر مع تسلا، موضحًا أن تسلا لا تعمل بمفردها على تطوير الرقاقات الإلكترونية، لكنها تعتمد على تقنيات مملوكة فكريًّا لإيه لإم دي.