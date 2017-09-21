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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 635 جنيهًا
الخميس 21 سبتمبر 2017 08:13 م
الذهب 111
أخر الأخبار
الذهب 111
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بنهاية التعاملات المسائية تراجعًا بنحو 5 جنيهات للجرام، على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميًّا للصعود.
قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع بنحو 5 جنيهات ليسجل 635 جنيهًا للجرام، مقابل 640 جنيهًا أمس.
وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 544 جنيهًا للجرام، كما تراجع عيار 24 وسجل اليوم 725 جنيهًا للجرام، مقابل 731 جنيهًا أمس، فيما انخفض الجنيه الذهب ليسجل نحو 5075 جنيهًا، بدلًا من 5110، وسجلت الأوقية 1294دولارًا بدلًا من 1306 دولارات.
أسعار الذهب
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