ملك السعودية يزور روسيا

قالت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يزور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز روسيا.



