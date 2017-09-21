مصر تحتل المركز التاسع عالميًا بالإصابة بالسكرى

- توقعات بزيادة نسبة المصابين في الدول النامية إلى 70%.. و20 % في المتقدمة





ياسمين فواز

كشف المؤتمر السنوى الثامن لمرض "السكري" - المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 20 - 22 سبتمبر الجاري- عن تقديرات منظمة الصحة العالمية WHO أنة منذ عام 1980، يتضاعف انتشار المرض إذ ارتفع من 4.7 % إلى 8.5 % لدي السكان البالغين بمرض السكري في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ينذر بزيادة في عوامل الخطر المرتبطة بة مثل المعاناه من فرط الوزن أو البدانة، ومن المتوقع أن يزيد عدد البالغين المصابين بداء السكري في الدول النامية بنسبة 70 %، و20٪ في الدول المتقدمة بين عامي 2010 و2030، بالإضافة إلي توقعات بإصابة 78 ألف طفل في جميع أنحاء العالم.

وأشار المؤتمر العربى الثامن لمرض السكرى الذي يرأسه الدكتور عباس عرابي، استشاري أمراض السكر والغدد الصماء، وعدد من الأطباء الاستشاريين والمتخصصين فى مجال الأمراض الباطنية وأمراض السكر والغدد الصماء من جميع الدول العربية وبعض الدول الأجنبية، بالإضافة إلى أخصائيين تغذية، فضلاً عن حضور بعض مرضى السكري بجانب بعض المهتمين بمعرفة الجديد من طرق العلاج والتحاليل والأدوية المستخدمة لمتابعة المرض إلى أن مصر تحتل المركز التاسع على مستوى العالم في ظل انتشار مرض السكر بنسبة 16.6%، وتخطت النسبة 10 % من تعداد السكان.

وأكد الدكتور نبيل يعقوب، مدير فروع معامل البرج، أن المعامل حرصت من خلال مشاركتها هذا العام في المؤتمر العربي للسكري للمرة الثامنة لمتابعة كل ما هو جديد فى علاج السكرى، ومن ثم تقديم خدمات معملية بأحدث التكنواوجيا المستخدمة لتشخيص ومتابعة المرضى– كما شكلت دوراً رئيسياً في نشر الوعي وتقديم النصائح الطبية اللازم اتباعها مع مريض السكرى لمتابعة حالته الصحية بصورة جيدة.

ولفت إلى تقديم معامل البرج خصمًا خاصًا 30% على التحاليل الخاصة بالكشف المبكر والمتابعة لمريض السكر، وتشمل تحاليل السكر الصائم فى الدم وتحليل السكر بعد الأكل بساعتين "الفاطر" – وتحليل الهيموجلوبين السكرى لقياس مستوى السكر بالدم عن الثلاثة أشهر السابقة "السكر التراكمى"، موضحاً أن مشاركة معامل البرج يأتي في إطار مساندة الجهود العالمية والوطنية للتوعية بمرض السكرى وتشخيص أكبر عدد ممكن من المصابين من أجل الاكتشاف المبكر.

وناقش الخبراء خلال المؤتمر، الأعباء المتزايدة لمرض السكري في المنطقه العربية والتحذير من المضاعفات الناتجة عند متابعة المرض، كما تضمن المؤتمر محاضرات خاصة للأطباء لمعرفة التطورات فى علاج السكرى بالتوازي مع محاضرات تثقيفية لمرضى السكري المدعوين والأشخاص المهتمين بمعرفة المزيد عن مرض السكري.

واستعرض الخبراء تقديرات الاتحاد الدولي لمرض السكرى international Diabetes Federation، والتي اعتمدت علي أن الانتشار العالمي للمرض قد زاد بنسبة 8.3 %، وتخطت أعداد المصابين عالمياً 422 مليون مصاب بنهاية عام 2014 بزيادة 56 مليون مصاب عن عام 2011، ومن المتوقع أن تتضاعف تلك الأعداد لتبلغ 552 مليون مصاب بحلول عام 2030.