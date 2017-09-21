نقل البرلمان ترحب بتعديل قانون السكة الحديد

رحب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل القانون 152 لسنة 1980 الخاص بإنشاء الهيئة القوميه لسكك حديد مصر.





وأشار إلى أن المجلس بصدد دراسة التعديلات المقترحة على القانون المنظم لعمل السكة الحديد للحفاظ على تعريفة الخدمة لتكون فى متناول قدرة المواطنين وإقرار بعض الامتيازات لصالح هيئة السكك الحديدية.





وقال إن المجلس يعتزم تشكيل لجنة تضم لجان الدفاع والأمن القومي والتشريعية والخطة والموازنة والنقل؛ لوضع ضوابط صارمة للحفاظ على الغرض الخدمى للمرفق، مشيرًا إلى أن كل دول العالم تسمح بشراكة المستثمرين في القطاعات والمرافق التي تملكها الحكومات، وأن مصر أدعى بظروفها الاقتصادية الحالية وتدهور حالة مرفق السكة الحديد لجذب مستثمرين لإعادة هيكلته وتطويره وضخ استثمارات جديدة.





يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، منذ أيام، على تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشملت التعديلات طرح التشغيل والصيانة، وإنشاء خطوط جديدة للقطاع الخاص بعقود امتياز بعد أن كان التشغيل حكرًا على وزارة النقل، كما تمنح التعديلات الجديده لوزارة النقل المراقبة وتحديد أسعار الخدمة.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزير النقل المهندس هشام عرفات على وضع خطة قصيرة الأجل على مدار 4 سنوات تتضمن إجراءات احترازية لمنع وقوع حوادث القطارات من خلال تطوير السنافورات والمزلقانات وتدعيم شبكة التحكم، لافتًا إلى أن المجلس سيسعى لتخصيص 10 مليارات جنيه بشكل سنوي في الموازنة العامة للدولة على مدار 4 سنوات لتدبير احتياجات المرفق والذي يتطلب بصفة عاجلة 45 مليار جنيه.





ولفت قرقر إلى أن فتح المجال أمام القطاع الخاص ومنح المستثمرين حق الإدارة والتشغيل لمرفق السكة الحديد وفق عقود التزام، اتجاه عالمى فالدول تملك ولا تدير، مشيرًا إلى ضخامة التكلفة المطلوبة لتطوير المرفق والتى تبلغ 120 مليار جنيه.





وألمح إلى أنه من المقرر عرض التعديلات الجديدة على قانون السكة الحديد بداية دور الانعقاد الثالث.



