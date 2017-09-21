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سيــارات
ننشر أحدث أسعار سوبارو Xv
الخميس 21 سبتمبر 2017 03:23 م
سوبارو xv
أخر الأخبار
يوبارو 33669
أحمد عوض
أعلنت مجموعة أبو غالي موتور - وكيل سوبارو، عن أحدث قائمة سعرية لطرزات الشكل الجديد من سوبارو XV، لتسجل فئة A/T نحو 420 ألف جنيه، وتقدر أسعار XV فئة A/T F/O ب 480 ألف جنيه، ولتبلغ أسعار "xv" فئة A/T H/L نحو 500 ألف جنيه.
وطرحت أبو غالي موتورز، الشكل الجديد من طرزان سوبارو "XV وأمبيريزا " -أمس- خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للسيارات أتوماك فورميلا.
وأكدت أبو غالي موتور، أنها ستعلن عن أسعار الشكل الجديد من سوبارو أمبيريزا خلال موعد الاستلام، مرجحة أن تتوافر السيارة بالسوق المخلية خلال فبراير المقبل.
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