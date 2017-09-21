توقيع عقد لإعادة هيكلة حلوان للصناعات الهندسية

هالة السعيد: "العقد سيرفع إنتاجية (مصنع 99) ويعظم عائداته



المال - خاص



فى حضور وزير الإنتاج الحربي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وقعت وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في شركة "حلوان للصناعات الهندسية" (مصنع 99) إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عقدا مع شركة "إن آى كابيتال" لإعادة هيكلة الهيكل المالي للشركة وتوفير التمويل اللازم لدعم مشروعات تطوير الشركة.



قام بتوقيع العقد المهندس فوزي عبد العال فرحات الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "حلوان للصناعات الهندسية" (مصنع 99)، وأشرف غزالي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "ان اى كابيتال"، واللواء أسامة عبد العزيز، مستشار الوزير لشؤون القطاعات الحكومية، ممثلًا عن وزارة الإنتاج الحربي، وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وكبار القيادات التنفيذية بالشركتين.



ومن جانبها قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن: "هذا العقد سيساهم في دعم تطوير الشركة بما يساهم في رفع قدرتها الانتاجية وتعظيم عائداتها وأرباحها".



وقال محمد سعيد العصار، إن شركة "إن آى كابيتال" قامت بفحص الشركات المختلفة التابعة للوزارة بهدف اختيار عدد منها للبدء في مساعدتها ورفع كفاءتها وتطويرها للوصول الى أعلى مستويات الجودة بها وقد تم وضع خطة زمنية واضحة وممنهجة لتيسير سير العمل لديها وتوفير كل البيانات والخدمات التى تساعدهم على الإنتهاء من أداء عملية تطوير الشركات فى الوقت المحدد وبأعلى كفاءة مطلوبة.



وعقب التوقيع، قال أشرف غزالي: "آمل أن يكون لمساهمة إن آى كابيتال دورًا كبيرًا في تطوير وتحديث شركة حلوان للصناعات الهندسية لتصبح من أهم الشركات الرائدة في مجالها، وذلك عن طريق إعادة هيكلة الهيكل المالي بطريقة مهنية تضمن أعلى معدلات النمو والتطوير في كل نشاطات الشركة".



ومن جانبه قال المهندس فوزي عبد العال فرحات إن: "الشركة على استعداد تام لتوفير كل البيانات لتيسير العمل، وهذا العقد يمثل تتويجًا لرؤية الوزارة في تطوير ورفع مستوى جوده شركاتها".



يُذكر أن شركة "إن آي كابيتال" هي شركة استثمار تابعة لبنك الاستثمار القومي، الذي تترأس مجلس إدارته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.