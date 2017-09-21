برلمانى: خطاب تميم بالأمم المتحدة متخبط

أمير قطر تميم

ياسمين فواز



أكد النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الاحمر، أن هناك فرقا شاسعا بين خطاب الرئيس السيسي وأمير الإرهاب تميم فى الأمم المتحدة، مؤكدًا أن خطاب أمير قطر كان مهتزًا وبه الكثير من المغالطات.



وأوضح حامد في بيان له، أن تميم تحدث في بداية خطابة على عدم تأثر قطر بالمقاطعة، وخلال اللقاء أكد أن الشعب القطري يعيش حالة من الضعف بسبب المقاطعة، وهو ما يؤكد التخبط في خطابه، مشيرًا إلى أنه خطاب كان استمرار لمعاندة دول الخليج ومصر.



وأضاف "نائب الخليفة" أن خطابه يأتي ضمن عدم إدراكه لحجم الأزمة التي تعيشها قطر، مشيرًا إلى أنه حاول إظهار قطر بانها دولة مظلومة من دول الجوار وهذا أمر غير صحيح.



وأشار إلى أن خطابة مراوغة ومحاولة كسب تعاطف دول العالم معه، مضيفًا أن أمريكا تحاول الضغط على الدول العربية ومصر للتراجع التي موقفها الحاسم ضد مصر وهو آمر لن يتم.



