المالية تخطط لطرح 100 مليون جنيه عملات معدنية

وزارة المالية المصرية

مها أبوودن



تستعد وزارة المالية لطرح كميات من العملات المعدنية المساعدة بالأسواق تتجاوز قيمتها الـ 100 مليون جنيه، تشمل 80 مليونا من فئة الجنيه و40 مليونا أخري من فئة الخمسين قرشا و10 ملايين من فئة الـ 25 قرشا وهو ضعف ما تم طرحه العام المالي الماضي وذلك تيسيراً على المواطنين والمحال التجارية المختلفة التي تحتاج للفكة حيث تم طرح مناقصة لتوفير تلك الكمية فى الفترة المقبلة.



وكشف تقرير لمصلحة سك العملة قدمه اللواء عبد الرؤوف أحمدي رئيس المصلحة الي وزير المالية عمرو الجارحي عن طرح المصلحة خلال العام المالي الماضي كميات من العملات المعدنية فئات جنيه و50 قرشا و25 قرشا بلغت قيمتها الإجمالية 53.7 مليون جنيه.



وذكر التقرير أن مصلحة سك العملة رفعت حجم عملها في العملات المعدنية المساعدة من 2.9 مليون قرص شهريا إلي 6 ملايين حاليا، وذلك بعد ورود وتركيب وتشغيل ماكينة جديدة لسك العملات المعدنية تعد الأحدث عالميًا فى هذا المجال.



كما اكد رئيس مصلحة سك العملة استمرار المصلحة في سك العملات المعدنية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق وأن هناك تنسيقا مستمرا مع البنك المركزي لتلبية احتياجاته من العملات المتداولة المطلوبة.



من ناحية اخرى اكد تقرير لمصلحة الخزانة العامة أن المصلحة رفعت حجم ما تطرحه من عملات معدنية بالأسواق شهريا إلي مليون جنيه تشمل 700 ألف جنيه من فئة الجنيه المعدني وما يعادل 300 ألف جنيه من الفئات الاخري وهي 50 قرشا و25 قرشا.



كما ان هناك تنسيقا مستمرا مع المسئولين بين البنك المركزى ومصلحة الخزانة العامة حيث تتم مراجعة معدلات تنفيذ خطة البنك لطرح هذه العملات المساعدة ووفقا لاحتياجات الأسواق المختلفة.



واشار التقرير إلى أن المصلحة تخصص مبلغ بقيمة 250 ألف جنيه للطرح شهريا عبر الديوان العام للمصلحة بالقاهرة في حين يتم إرسال 750 ألفا من العملات المعدنية لطرحها من خلال فروع مصلحة الخزانة العامة في المحافظات المختلفة.



وحول أكثر المحافظات طلبا للفكة أوضح التقرير أن القاهرة ومرسي مطروح تتصدران القائمة بحجم شهري يصل إلي 250 ألف جنيه من العملات المعدنية المساعدة تليها المنيا وأسوان وبني سويف برصيد لكل منها يبلغ 235 ألف جنيه من ثم محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ برصيد شهري 225 ألف جنيه وفي آخر القائمة البحيرة برصيد 50 ألفا.



ومن ناحية أخرى شدد شريف حازم مستشار وزير المالية على أهمية توعية المواطن في الاحتفاظ بحقه في المبالغ المتبقية من معاملاته التجارية مهما قلت قيمتها وهي الثقافة السائدة في المجتمعات المتقدمة، وأشار إلى أن العملة فئة الخمسة وعشرين قرشا على سبيل المثال والتي قد يعتقد البعض عدم اهميتها تمثل قيمة شرائية تساوي خمسة ارغفة من الخبز المدعوم من الدولة للتخفيف عن المواطنين وهو ما يعكس أهمية توافر جميع الفئات سواء معدنية أو ورقية.