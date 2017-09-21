قابيل يبحث مع المدير الإقليمى لإيكيا الخطط التوسعية بمصر

الوزير: أهمية زيادة اعتماد الشركة على المنتجات المصرية ضمن قائمة معروضاتها



المال-خاص



التقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أدوش شارما المدير الإقليمى لشركة إيكيا العالمية بمصر حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والخطط التوسعية للشركة بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.



وقال الوزير إن الشركة تدرس حاليا ضخ استثمارات جديدة لها فى مصر فى مدينتى القاهرة والإسكندرية وذلك فى اطار خططها التوسعية داخل السوق المصرى، لافتاً الى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية تعد عاملا رئيسيا فى قرار الشركة بالتوسع، فضلاً عن القرارات والإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتى ساهمت فى تحسين مناخ الأعمال فى مصر.



وأكد قابيل خلال اللقاء أهمية زيادة اعتماد الشركة على المنتجات المصرية ضمن مجموعة المنتجات التى تعرضها داخل فروعها خاصة أن المنتج المصرى لا يقل فى سعره وجودته عن المستورد سواء فى منتجات الأثاث أو المنسوجات او المفروشات او أدوات المائدة والاضاءة، حيث تمتلك مصر ميزات تنافسية عديدة فى هذه المنتجات والتى يتم تصديرها الى العديد من الأسواق الخارجية.



ومن جانبه قال أدوش شارما المدير الإقليمى لشركة ايكيا العالمية بمصر، إن السوق المصرية يمتلك فرصا استثمارية واعدة فى العديد من المجالات الصناعية وبصفة خاصة فى المنتجات التى تستهدفها الشركة، مشيرا الى أن الشركة تنفذ حاليا خطة عمل واضحة وتجرى دراسات مستفيضة حول السوق المصرية تمهيدا لضخ استثمارات جديدة لها فى مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة.