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سيــارات
الأهلى يطلق برنامج 50% ضمانة لتمويل السيارات
الخميس 21 سبتمبر 2017 09:36 ص
البنك الأهلى المصرى
أخر الأخبار
البنك الأهلى المصرى
شريف عيسى
أطلق البنك الأهلى المصرى برنامجاً تمويلاً جديداً لشراء سيارة جديدة أطلق عليه "50% ضمانة إضافية"، وذلك بمناسبة انطلاق الدورة 24 من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا".
ويوفر البنك تمويلا لشراء سيارة جديدة بنسبة تصل الى 100% من سعرها بضمان 50% من شهادات الاستثمار أو الودائع المملوكة للموظف أو صاحب العمل بدون تأمين اجبارى وبفترة سداد تصل الى 7 سنوات.
كما يوفر البرنامج إمكانية تمويل شراء سيارة مستعملة بضمان شهادات الاستثمار أو الودائع للراغبين فى الشراء.
وعملت "المال" من مصادرها أن الأهلى يدرس حالياً إطلاق برنامج تمويل جديد يتيح للعميل شراء سيارة مستعملة بالتقسيط دون الحاجة إلى ودائع أو شهادات استثمار.
البنك الأهلى المصرى
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