مصارى وBee تبدأن شحن أرصدة عملاء محمول المصرية‎

المال– خاص:



بدأت شركتا مصارى وBee لحلول المدفوعات الإلكترونية تقديم خدمة شحن أرصدة عملاء الشبكة الرابعة للمحمول we المملوكة للشركة المصرية للاتصالات عبر منصتها بفئات مختلفة تبدأ من 5 جنيهات.



ومن المقرر تفعيل نفس الخدمة أيضا على شبكة فورى خلال ساعات.



يذكر أن المصرية للاتصالات أطلقت الاثنين الماضى شبكتها الرابعة للمحمول تحت اسم we فى احتفالية كبرى بسنترال أحمد عرابى بمنطقة المهندسين، وبشرائح تحمل أكواد 0155.



ويصل سعر الخط إلى 15 جنيها، بينما يصل سعر الدقيقة الواحدة إلى شبكات المحمول الأخرى والهاتف الأرضى إلى 12 قرشا.

