زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 5.7 درجة

زلزال

وكالات:



قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزالا تحت سطح الماء بقوة 5.7 درجة وقع قبالة الساحل الشمالى لجزيرة جاوة فى إندونيسيا، اليوم الخميس.



ووقع الزلزال على عمق 588 كيلومترا وعلى بعد 125 كيلومترا إلى الشمال الشرقى من مدينة سورابايا فى جاوة، وورد فى بادئ الأمر أن قوة الزلزال تبلغ 6 درجات.