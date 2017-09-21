السيسي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

عبد الفتاح السيسي

وكالات:



التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنطونيو جوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيوريوك فى دورتها الـ72.



حضر اللقاء سامح شكرى وزير الخارجية، حيث تم بحث تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة فى كافة المجالات، كما تم بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها بحث تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط وسبل تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة ودعم جهود مكافحة الإرهاب، وأهم الموضوعات التى تناقشها الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.