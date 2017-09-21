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سيــارات
الأسعار الحديثة لسيارات BYD ولادا
الخميس 21 سبتمبر 2017 12:34 ص
سياراة BYD
أخر الأخبار
سياراة BYD
شريف عيسى
أعلنت مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بى واى دى الصينية ولادا الروسية، عن سعر احدث طرازات الصانع الصينى S5، والذى كُشف النقاب عنه للمرة الأولى خلال فاعليات معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا".
وبلغ سعر S5 والمنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، ما يقرب من 350 ألف جنيه.
وسعرت الأمل طراز L3 من BYD بقيمة 178 ألفاً لفئة المانيوال، و158 ألفاً لطراز F3 ما نيوال.
وكشف مصدر مسئول بالمجموعة عن غياب فئاتى الاوتوماتيك لكلا الطرازين.
أما عن العلامة الروسية لادا، فبلغ طراز جرانتا مانيوال 142 ألف جنيه، أما الاوتوماتيك فبلغ سعرها 172 ألف جنيه.
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