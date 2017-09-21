الننى يعود لتشكيل أرسنال أمام دونكاستر

النني 10

وكالات:



أعلن أرسين فينجر المدير الفنى لفريق أرسنال الإنجليزى عن تشكيل الجانرز الأساسى، الذى يخوض به مواجهة دونكاستر روفرز، على ملعب "الإمارات"، فى الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين.



شهد التشكيل تواجد النجم المصرى الدولى محمد الننى أساسيا، إذ أن فينجر يشركه فى مباريات الكأس والدورى الأوروبى بشكل أساسى، فى الوقت الذى يشارك فيه كبديل فى لقاءات البريميرليج.



ويوجد بالتشكيل أيضاً النجم الإنجليزى جاك ويلشير للمرة الأولى فى التشكيل الأساسى للجانرز هذا الموسم، بعد عودته من الإعارة لبورنموث، إذ لعب كبديل مرة واحدة فقط أمام كولن الألمانى، الخميس الماضى، فى الدورى الأوروبى.