الجمعة أول أيام شهر محرم ورأس السنة الهجرية

دار الإفتاء

المال- خاص



أعلنت دار الإفتاء المصرية عن عدم ثبوت هلال شهر المحرم لعام 1439 هجرية، ليكون بعد غد الجمعة بداية العام الهجرى الجديد.



وأكدت الدار في بيان لها أنها استطلعَت هلالَ شهرِ المحرم لعام 1439 هجرية بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شهر ذي الحجة لعام 1438 هجرية الموافق 20 من سبتمبر لعام 2017 بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.



وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر المحرم بِالعَيْن المجردةِ، وأن يومَ الخميس الموافق21 من شهر سبتمبر 2017 هو المتمم لشهر ذى الحجة، وأن أول أيام شهر المحرم هو الجمعة.



وتتقدم بهذه المناسبةِ الكريمةِ بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافة في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، فهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.