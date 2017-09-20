كمبوند 99

محمود زكي



قال المهندس أحمد كمال، نائب مدير عام شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، إن الشركة نجحت في تسويق 40% من مشروع كمبوند تاله بمدينة 6 أكتوبر والذي يقع على مساحة 24 فدانا.



وأضاف كمال في تصريحات لـ"المال" أن النسبة البنائية بالمشروع تبلغ حوالي 24% من إجمالي مساحته، مشيرًا إلى أن المشروع يحتوي على عمارات سكنية تتكون من أرض و4 أدوار متكرر إذ يحتوي المشروع على مول تجاري وكذلك مركز صحي، بالإضافة إلى مساحات خضراء كبيرة.



وأشار إلى ن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالي 600 مليون جنيه، حيث قامت الشركة بطرح المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع على شركات المقاولات وتبلغ التكلفة الإنشائية لتلك المرحلة حوالي 160 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين.



وأكد نائب مدير عام الشركة أنه من المتوقع الانتهاء من تسليم المشروع خلال الثلاث سنوات القادمة مشيرًا إلى أن مساحات الوحدات تبدأ من 125م2 إلى 250 م2.



ولفت إلى أن أسعار الوحدات بمشروعات الشركة تبدأ من 7 آلاف جنيه للمتر إلى عشرة آلاف، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في أسعار المتر بالنسبة لمشروعات الشركة بداية من قرار تحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر من العام الماضي، مؤكدًا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة أسهمت في زيادة الأسعار.



وأوضح كمال أن الشركة لا تفكر خلال تلك الفترة الطرح في البورصة، مشيرًا إلى أن رأس مال الشركة يبلغ حوالي 500 مليون جنيه إذ إن الشركة لم تتخذ أي قرار خلال الفترة الحالية بزيادة رأس المال.



وتابع أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة دراسة تنفيذ مشروعات سياحية بالأخص في مدينة العين السخنة، وكذلك الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة عدد من قطع الأراضي والاستقرار على الاختيار منها، ولفت نائب المدير العام إن الشركة تقوم بحاليًا بتسليم المرحلة الأخيرة من كمبوند "لي روا" بالتجمع الخامس، وذلك على مساحة 140 فدانا حيث يحتوي المشروع على ما يقارب من 600 فيلا، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ مبنى تجاري فندقي بالكمبوند ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية عام 2018.



يذكر أن شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى هى إحدى شركات بنك التعمير والاسكان وتعمل فى مجال الاستثمار العقارى بمجالاته المختلفة، حيث تأسست الشركة عام 2006 برأس مال مصرح به 500 مليون هى شركة مساهمة مصرية حيث يبلغ النصيب الأكبر لبنك التعمير والإسكان بنسبة 60% بينما تبلغ الشركة القابضة للاستثمار والتعمير نسبة 38% صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك بنسبة 2%.