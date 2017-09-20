برلماني يطالب الحكومة باستراتيجيتها بشأن القابضة للقمامة

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز



تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن دائرة العمرانية، بسؤال إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجها إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن بدء الحكومة في وضع تصور وتخطيط كامل فيما يتعلق بإنشاء الشركة القابضة للقمامة.



وقال فؤاد إن هناك بعض الأخبار تم تداولها في الآونة الأخيرة حول بدء الحكومة وضع تصور وتخطيط شامل فيما يتعلق بإنشاء الشركة القابضة للقمامة، وذلك نظرا لما تعاني منه البلاد من مشكلات كبيرة وضخمة فيما يتعلق بالجمع السكني في السنوات الماضية، حيث إن الحكومة قد وعدت قبل إجازة عيد الأضحى المنصرم بالانتهاء من وضع تصور الشركة الجديدة في مدة أقصاها شهر.



وأوضح فؤاد، أن الحكومة منذ أن وعدت بالانتهاء من هذا التصور، ومنذ ذلك الوقت لم تفعل أي جديد حتى تاريخه، مما يضع علامات استفهام وتساؤلات من جديد حول الأمر، وأضاف فؤاد، أن الأمر كان يشبه الانفراجة من تلك الأزمة.



وأضاف أنه لابد أن تنعقد الإرادة السياسية لتحريك الوضع القائم والتعامل مع مشكلة القمامة بنفس الجدية التي تم بها حل مشكلة الطاقة.



وأكد ضرورة أن تستجيب الحكومه متمثلة في رئيس الحكومة ووزيري البيئة والتنمية المحلية لمجهودات لجنة الإدارة المحلية ومناشدات المواطنين المستمرة من أجل تحقيق أبسط حقوق وهي أن ينعم المواطن بشارع نظيف.



وأثني فؤاد على المجهود الكبير الذي تقوم به لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني والتي تبنت أوسع حوار مجتمعي حول مشكلة القمامة.



وطالب بتحديد الخطة الشاملة والتصور الذي تنتوي الحكومة التقدم به من أجل إنشاء الشركة، وما هي الاستراتيجية الزمنية التي تنتوي الحكومة اتباعها للانتهاء منها، وطالب فؤاد بالرد على السؤال كتابيا.