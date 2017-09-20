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بنـــوك
متوسط عائد أذون 357 يومًا يخسر 0.95 نقطة مئوية
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 09:26 م
البنك المركزى 1
أخر الأخبار
البنك المركزى 1
هبة محمد
أوضح الموقع الإلكتروني للبنك المركزي أن متوسط
العائد على أذون الخزانة الحكومية أجل 357 يومًا خسر 0.95 نقطة مئوية خلال تعاملات اليوم، محققًا 17.868 %.
وغطت البنوك العطاء 3.8 مرة بواقع 24.4 مليار جنيه عبر 375 عرضًا، فيما حصلت وزارة المالية على 7.8 مليار جنيه، بزيادة 1.3 مليار جنيه القيمة المطلوبة بواقع 6.5 مليار جنيه.
ويطرح البنك المركزي عطاءات أذون الخزانة لصالح وزارة المالية يومي الخميس والأحد من كل أسبوع، لكنه طرح، اليوم، العطاء تبعًا للاحتفال برأس العام الهجري الجديد.
كما أشار الموقع الإلكتروني إلى انخفاض متوسط العائد على أذون 182 يومًا 0.67 نقطة إلى 18.4%، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 11.8 مليار جنيه ليتم تغطية العطاء 1.9 مرة قيمته، عبر 239 طلبًا، فيما قبلت وزارة المالية 202 عرض بقيمة 8.7 مليار جنيه، بزيادة 2.5 مليار جنيه على القيمة المستهدف الحصول عليها عند 6.250 مليار جنيه.
البنك المركزى
وزارة المالية
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