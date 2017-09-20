متوسط عائد أذون 357 يومًا يخسر 0.95 نقطة مئوية

أوضح الموقع الإلكتروني للبنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية أجل 357 يومًا خسر 0.95 نقطة مئوية خلال تعاملات اليوم، محققًا 17.868 %.





وغطت البنوك العطاء 3.8 مرة بواقع 24.4 مليار جنيه عبر 375 عرضًا، فيما حصلت وزارة المالية على 7.8 مليار جنيه، بزيادة 1.3 مليار جنيه القيمة المطلوبة بواقع 6.5 مليار جنيه.





ويطرح البنك المركزي عطاءات أذون الخزانة لصالح وزارة المالية يومي الخميس والأحد من كل أسبوع، لكنه طرح، اليوم، العطاء تبعًا للاحتفال برأس العام الهجري الجديد.



