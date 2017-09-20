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عقـــارات
93 مليون جنيه لقطاع الطرق بموازنة برج العرب
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 09:11 م
جهاز برج العرب
أخر الأخبار
جهاز برج العرب
محمود زكي
كشف المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب، أن الجهاز يعتزم ضخ ما يقارب من 93 مليون جنيه بالموازنة الجديدة لصالح قطاع الطرق داخل المدينة والتي نستهدف من خلالها رفع كفاءة عدد من الطرق داخل الأحياء، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية اعتمدت للمدينة خلال خطة العام المالي الحالي 526 مليون جنيه.
وأضاف أنه جارٍ التنسيق وطلب ١٠٠ سيارة أجرة للعمل داخل المدينة، وذلك لخدمة الأحياء والمنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى إنهاء ظاهرة التوكتوك المنتشرة بالمدينة، بالإضافة إلى تشغيل ٥٠ سيارة بنظام التاكسي داخل المدينة، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة في التنقل لدى المواطنين.
وأكد غنيم أنه جار الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالحي الثالث بالمدينة، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجاورتين بالحي الثاني، بالإضافة إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد 2 حضانة بالحى الثانى والثالث بالمدينة.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ تطوير ورفع كفاءة مجاورتين سكنية بالمدينة، بالإضافة إلى أنه جارٍ رفع كفاءة الطرق وتنسيق المسطحات الخضراء للمجاورة السابعة والتاسعة بالكامل
وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب، إلى أنه تم تنفيذ قرارين وزاريين لإزالة التعديات على مساحة 82 فدانا بالمدينة، مشيرًا إلى أن تلك الإزالات في إطار الحملات المستمر لإزالة التعديات على أملاك الدولة وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير مديرية أمن الإسكندرية.
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