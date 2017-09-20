طرح الجيل الثالث من كيا بيكانتو وريو نهاية العام

كيا بيكانتو 2017

شريف عيسى



قال خالد يوسف، رئيس قطاع السيارات الشركة المصرية العالمية للسيارات، وكلاء كيا الكورية ورينو الفرنسية، إنه من المقرر طرح الجيل الثالث الجديد كليا من بيكانتو، والجيل الرابع من ريو بنهاية العام الجارى.



وأكد فى تصريحات خاصة لـ"المال" أنه من المقرر أن يسهم طرح الجيلين الجديدين فى تعزيز مكانة العلامة الكورية فى السوق المحلية.



وتوقع أن تشهد سوق السيارات العام المقبل بداية انتعاشة حقيقية بعد موجه الركود التى أصابتها بعد قرار البنك المركزى بتحرير أسعار الصرف.

