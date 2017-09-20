دانة غاز

خالد بدر الدين



تراجعت أسعار أسهم شركة دانة غاز بحوالى 1.27% فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، مع تداول حوالى 52 مليون سهم شكلت حوالي 57% من إجمالي حجم التعاملات في السوق.



وذكرت وكالة رويترز أن أسعار أسهم شركة دانة غاز هبطت بعد أن أجل قاض بالمحكمة العليا في لندن أمس جلسة بخصوص نزاع بين شركة دانة غاز ومقرضيها حتى يوم الخميس بعد قرار من محكمة إماراتية يوم الأحد الماضي بمنع الشركة من مواصلة إجراءات التقاضي في بريطانيا.



وقال القاضي إنه قد يرى إكمال نظر القضية سواء حضر جميع الأطراف أو لم يحضروا وكان سعر سهم شركة دانة غاز ارتفع أمس بحوالى 1.3% قبل انتشار أنباء التأجيل.



وكانت أسعار أسهم شركة دانة غاز قفزت بأكثر 28% منذ أسبوعين بفضل اتفاق وقعته الشركة تتلقى بموجبه مدفوعات بمئات الملايين من الدولارات من حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق حيث يتيح الاتفاق لشركة دانة زيادة إنتاج الغاز في الإقليم.