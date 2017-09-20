السيارة نيسان نيو صنى

أحمد عوض



قال أحمد عبد الغني، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بشركة نيسان إيجيبت، إن حجم مبيعات نيسان شهدت نموًّا بنسبة 13% خلال الأشهر الثمانية الماضية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ بفضل ارتفاع مبيعات سيارات الصني، التي استحوذت على ما يقرب من 26% من مبيعات سيارات الركوب.



وأضاف عبد الغني أن الحصة السوقية للعلامة اليابانية بالسوق المحلية، بلغت حوالي 20% من مبيعات سوق السيارات خلال الفترة الحالية.



وأشار إلى أن نيسان إيجيبت تحرص دائمًا على طرح الطرازات الجديدة من العلامة اليابانية بالسوق المحلية، بطرح الباترول وقشقاي face left اليوم، على هامش انطلاق الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للسيارات أتوماك فورميلا.



وطالب عبد الغني بسرعة البت في قانون استراتيجية صناعة السيارات الذي تتم مناقشته بمجلس النواب خلال الوقت الحالي، مما يسهم فى نمو صناعة السيارات وضخ استثمارات جديدة بالتعمق في التصنيع.