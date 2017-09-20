الاتصالات تنظم ورشة لأهم تطبيقات إنترنت الأشياء

انترنت الأشياء

خاص



نظم المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار يومين (19 -20 سبتمبر) بمقره بالقرية الذكية ورشة عمل متخصصة تناولت بالبحث والمناقشة أ هم تطبيقات ومفاهيم "إنترنت الأشياء".



وتهدف الورشة إلى نشر التوعية والمعرفة حول أحدث التقنيات والتطبيقات في مجال إنترنت الأشياء، والفرص التعليمية المتاحة الخاصة بها، ومناقشة مدي أهمية وتمكين تقنيات تكنولوجيا انترنت الاشياء في حياتنا اليومية.



وقالت إيمان عاشورمديرة المعهد، إن فعاليات ورشة العمل ركزت علي تطبيقات تكنولوجية إنترنت الأشياء في العديد من المجالات الحياتية التي تخص المواطن والمتخصص على السواء، وتحديد الفرص والتحديات المتعلقة بسياسة إنترنت الأشياء.



وأوضحت أن الفعاليات تتطرقت غلى كافة جوانب التطوير في هذا المجال والصناعات والمعايير المرتبطة به مثل: مستقبل أنظمة النقل، والمدن الذكية، الي جانب عرض الفرص التعليمية ونشر التوعية في هذا المجال، مع كيفية خلق مناخ للتواصل بين قطاع الاتصالات والصناعة والكيانات الاكاديمية ومناقشة الموضوعات الناشئة في هذا المجال وافضل التجارب والممارسات التي يمكن تطبيقها.



شارك في ورشة العمل نخبة متخصصة من الخبراء المعنيين بهذا العلم بالتعاون مع كلية الهندسةجامعة القاهرة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومقدمي الخدمة من الشركات المصرية والعالمية مثل: سيسكو، وجيزة سيستمز، وOpen Minds CIT.



وفي إطار التعاون الأكاديمي القائم بين المعهد القومي للاتصالات وشركة سيسكو العالمية تم عقد ورشة عمل تدريبية بعنوان (IoT Packathon)، جرى خلالها استخدام أحدث تقنيات المحاكاة في استخدام انترنت الاشياء، وتعلم تقنيات النماذج الأولية السريعة في هذا المجال مثل: اجهزة الاستشعار والالكترونيات، وMicrocontrollers، وArduinoوغيرها. كما تم استخدام البرمجة المرئية لجمع وتخزين البيانات عبر واجهات برمجة التطبيقات الجديدة.



