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اقتصاد وأسواق
الصناعة: 100% نسبة التوطين بمرغم
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 03:12 م
طارق قابيل 7
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أحمد اللاهونى
قال المهندس ياسر المغربي، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات القومية، إن نسبة التوطين بمجمع مرغم للبلاستك اقتربت من 100%، متوقعًا بدء الإنتاج الفعلى خلال فترة تتراوح بين 3 و6 شهور.
ويبعد مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بنحو 37 كم عن مدينة الإسكندرية، ويضم 180 وحدة بمساحة 100 متر و60 وحدة بمساحة 200 متر، بإجمالي مساحة 25 فداناً، ويبلغ عدد المصانع به 240 جميعها موجهة للشباب، وأتاح البنك الأهلى قروضا للحاصلين على الوحدات تصل إلى 5 ملايين جنيه، بفائدة متناقصة 5% والسداد على 7 سنوات.
وأضاف المغربى فى تصريحات لـ "المال"، أن أعمال إنشاء الوحدات الصناعية وتركيب الماكينات تسير بشكل جيد، وفقًا لخطة الوزارة الموضوعة مسبقًا، ولا يوجد أى عائق أمام الصناع فى هذا الشأن.
وسلم المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، يونيو الماضى، خطابات تخصيص 90 وحدة، مشيرًا إلى أن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع الشركة القابضة للبتروكيماويات لتقديم المواد الخام لمصانع مجمع الصناعات البلاستيكية بسعر التكلفة، على أن يكون طرح المصانع بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة.
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
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