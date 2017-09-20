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سيــارات
غبور أوتو تطرح جيلي إيمجراند X7 بمصر
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 03:00 م
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أحمد شوقي
تستعد شركة "جي بي أوتو غبور" -وكيل جيلي الصينية- للإعلان رسميًا عن طراز "إيمجراند X7" لأول مرة في السوق المحلية، على أن يتم الحجز عليه فورًا اعتبارًا من اليوم.
يأتي هذا الإعلان على هامش مشاركة وكيل العلامة الصينية، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا الذي بدأت فعالياته، اليوم الأربعاء.
وأوضح محمود رأفت مسئول مبيعات جيلي بشركة "جي بي أوتو"، أنه سيتم البدء في حجز السيارة للراغبين في شرائها من اليوم بسعر 315 ألف جنيه لأول 50 عميل، على أن تباع بعد ذلك بسعرها الرسمي البالغ 320 ألف جنيه على أن يتم التسليم في غضون شهر.
وأضاف رأفت أن الشركة طرحت على هامش المعرض طراز جيلي إيمجراند GL السيدان، بالإضافة إلى النسخة الهاتشباك GS، موضحاً أن الشركة تستهدف بذلك العرض فقط، ولن يتم بدء الحجز عليهما لعدم معرفة موعد طرحهما محليًا أو الأسعار الخاصة بهما.
ولفت إلى أن جيلي إيمجراند 7 حققت خلال الفترة المنقضية من العام مبيعات مرتفعة للغاية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مضيفًا أن أداءها خلال العام الجاري افضل من العام الماضي.
وقال إن السيارة متوفرة حاليًا بمعارض جي بي غبور أوتو بالسعر الرسمي البالغ 162 ألف جنيه.
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