برلماني يطالب بطرد قطر من جامعة الدول العربية

قطر 99

ياسمين فواز



أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، على ضرورة الاستمرار في كشف الحقائق للعالم عن إرهاب قطر، وعن المنظمات الإرهابية والدولية التي تقف وراء قطر لتنفيذ مخططات هدم الوطن العربي ونشر الذعر علي مستوى العالم.



وطالب جامعة الدول العربية بعدم جلوس قطر علي طاولة المناقشات طالما هم مستمرون ومصرون علي التدخل في شئون الدول العربية، بجانب طردهم رسمياً من الجامعة العربية خاصة بعد تطاول وزير خارجية قطر ونشر الأكاذيب في كلمته وإصراره علي المماطلة في الحديث.



وقال النائب البرلماني إن ألاعيب قطر بدأت تنقلب عليها، إذ أن انضمام الشيخ سلطان بن سحيم إلي معارضي تنظيم الحمدين نهاية الأسرة الحاكمة في قطر، مشيراً إلي أن عقلاء قطر بدأوا ينتفضون ضد مؤامرة تنظيم الحمدين ومحاولتهم إسقاط حكومات الخليج، وأعمال القتل والترهيب في حق الشعوب العربية لخدمة إيران واللوبي الصهيوني في المنطقة.



وأضاف بدوي أن حديث الشيخ سلطان بن سحيم يؤكد أن هناك أزمة بين الشعب القطرى ونظام تميم، ويحمل تنظيم الحمدين الأخطاء السياسية التى ارتكبها ويكشف عن عدم رضا الشعب القطرى عن تميم.



وأشار إلى أن الاقتصادي القطري بدأ ينجرف إلي حافة الهاوية، حيث تتكبد البورصة القطرية خسائر بالمليارات يومياً، ومازال تنظيم الحمدين يدعي الأكاذيب لمحاولة تهدئة الأوضاع داخل دويلة قطر، إلا أن الشعب القطري أتكشفت له النوايا السيئة لنظام تميم وإهدار الأموال القطرية علي مخططات لن تعود إلا بالضرر علي قطر والوطن العربي.