50 مليون جنيه دعما جديدا للمشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة

بحسب عقد وقعه جهاز تنمية المشروعات والمصرف المتحد



أحمد الدسوقى



وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الأربعاء، عقدا جديدا مع المصرف المتحد بقيمة 50 مليون جنيه لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة بنظام المشاركة المتوافقة مع أحكام الشريعة .



والعقد سيكون مناصفة بين الجهاز والمصرف المتحد بواقع 25 مليوناً لكل منهما من خلال اتفاقية المضاربة المقيدة المبرمة مع البنك الإسلامي للتنمية.



يستهدف العقد تمويل شراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل وتمويل الانشاءات والمباني والتجهيزات للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة العاملة بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والتي يتوافر لديها الجدوى الفنية والاقتصادية وذلك بكافة صيغ العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية،



من جانبها ، توقعت نيفين جامع ، الرئيس التنفيذى للجهاز ، خلال حفل التوقيع ، أن يساهم العقد فى تنفيذ 180 تمويل للمشروعات الصغيرة تتيح أكثر من 1600 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين بها.



وأضافت :"العقد يأتي استكمالا لمسيرة التعاون المثمر بين الجهاز والمصرف المتحد على مدار الخمس سنوات الماضية وتنفيذاّ لتوجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتنويع المنتجات التمويلية التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة او للراغبين في اقامتها بما يساهم في دفع وتنمية الاقتصاد القومي".



وعلى الجانب الاخر ، قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد ، أن استراتيجية مصرفه تستهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في اطار مبادرة البنك المركزي ومساندة خطط الدولة في التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطن عن طريق شبكة فروع المصرف والتي بلغ عددها 52 فرعا منتشرة بجميع محافظات الجمهورية ، فضلا عن حزمة من الخدمات البنكية الاليكترونية ذات التقنية العالمية.



وأضاف القاضي، أن هذا العقد يأتي في إطار السياسة العامة للمصرف المتحد التي تهدف إلى التنويع في تقديم الخدمات التمويلية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تناسب مختلف احتياجات العملاء بالإضافة الى الاهتمام بتوجيه التمويل للمشروعات الخاصة بالمرأة لتشجيعها وتحسين مستواها المعيشي.



