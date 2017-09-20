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بورصة وشركات
السنة الهجرية الجديدة تعجل بطرح أذون 182 و357 يوماً
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 01:19 م
أذون خزانة
أخر الأخبار
أذون خزانة 2
هبة محمد
قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، إنها ستعجل بطرح أذون الخزانة أجلي 182 ، 357 يوماً خلال تعاملات اليوم، بدلاً من موعده الأسبوعي والمقرر غدا الخميس.
وأرجعت الوزارة في موقعها الإلكتروني التعجيل إلى عطلة الاحتفال برأس السنة الهجرية بالبلاد.
ويصدر البنك المركزي لصالح وزارة المالية 4 عطاءات أسبوعية من أذون الخزانة يومي الخميس والأحد، كما تطرح مزاد لسندات الخزانة يوم الاثنين من كل أسبوع.
وأوضح الموقع الإلكتروني للبنك المركزي أنه من المقرر تدشين أذون خزانة بقيمة 12.750 مليار جنيه للأجلين، بواقع 6.250 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، وبنحو 6.5 مليار جنيه لأجل 357 يوماً.
كانت وزارة المالية أصدرت جدول طروحات أدوات الدين الحكومي، من أذون وسندات خزانة عن فترة الربع الأول من العام المالي المقبل 2017-2018، بإجمالي بلغ 371 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تطرح الوزارة أذون خزانة لأجل 91 يوما، بقيمة 84 مليار جنيه، ولأجل 182 يوما بقيمة 84.5 مليار جنيه، ولأجل 273 يوما بقيمة 90.5 مليار جنيه، ولأجل 364 يوما بقيمة 90.5 مليار جنيه.
كما سيتم طرح سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 6.250 مليار جنيه، ولأجل5 سنوات بقيمة 5.250 مليار جنيه، ولأجل 7 سنوات بقيمة 4.750 مليار جنيه، ولأجل 10 سنوات بقيمة 5.250 مليار جنيه.
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