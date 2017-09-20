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طاقة
البنك الدولى يبدي رغبته زيادة التعاون بمجال البترول
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 12:59 م
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نسمة بيومي، عمر سالم
أعلنت وزارة البترول، اليوم الأربعاء، أن البنك الدولي أبدى رغبته في زيادة التعاون في مجالات عمل الوزارة
جاء ذلك وفق بيان عقب لقاء المهندس طـارق المـلا وزير البتـرول والثروة المعدنيـة اليوم، مع مدير إدارة الطاقة والتنمية المستدامة بالبنك الدولى، لوسيو مونارى.
وأشار مونارى أن هناك مشروعات ناجحة ساهم البنك في تمويل جانب منها تتمثل فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ، والمشروع الطموح الذى تنفذه وزارة البترول حالياً والذى يهدف إلى تطوير وتحديث قطاع البترول فى شتى مجالاته المختلفة وتنمية وإعداد الكوادر البشرية.
وأكد على "رغبة البنك في زيادة هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة"، مشيدا بـ"الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية".
من جانبه، أكد وزير البترول المهندس طارق الملا، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مؤسسات التمويل العالمية الكبرى لفتح مجالات عمل جديدة للاستثمار في قطاع البترول المصرى.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد نمواً فى مختلف مجالات الصناعة البترولية وهناك مشروعات يقوم قطاع البترول بتنفيذها بخطط قصيرة وطويلة المدى تحتاج إلى استثمارات ضخمة.
وتم خلال اللقاء استعراض موقف المشروعات البترولية التى ساهم البنك فى تمويلها والمشروعات الجديدة والفرص الاستثمارية المتاحة .
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