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اتصالات وتكنولوجيا
كمبيوميديكال تبدأ ميكنة مركز أورام التأمين الصحي
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 12:57 م
شركة مستشفى كليوباترا
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شركة مستشفى كليوباترا
سمية كمال:
انتهت شركة «كمبيوميديكال» للأنظمة الطبية، من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ميكنة مستشفى علاج الأورام التابعة للتأمين الصحى بحى مدينة نصر.
وقال الدكتور حسام الصماد، رئيس الشركة، إن المستشفى بذلك ستكون أول منشأة طبية تابعة للتأمين الصحى، تعمل بمنظومة إلكترونية متكاملة، موضحا أنه من المقرر تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والخاصة بتحديث النظام المحاسبى إلكترونيا، وتسليمها فى نوفمبر المقبل.
وأكد - فى تصريحات لـ«المال» - أن «كمبيو ميديكال» تعمل حاليا مع أكثر 90 مستشفى منها «التأمين الصحى» و«الهرم» و«معهد أورام سوهاج» و«جامعة القاهرة».
وألمح إلى أن الشركة تنمو بنحو 20 - %25 سنوياً، إلا أنها تراجعت خلال الفترة الماضية، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التى شهدتها البلاد بعد تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة على الودائع البنكية مرتين.
يذكر أن «كمبيوميديكال» تأسست عام 1992، وتنفذ مشروعات فى 9 دول بالشرق الأوسط منها مصر والسعودية والكويت وسوريا وقطر والسودان، وتعمل مع أكثر من 5000 منشأة طبية.
اتصالات وتكنولوجيا
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