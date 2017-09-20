المعهد القومي للإدارة يعقد الاجتماع الثاني لمجلس أمنائه

المعهد القومي للإدارة

المال - خاص



عقد المعهد القومي للإدارة -مساء أمس الثلاثاء- بمقر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الاجتماع الثاني لمجلس أمنائه، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبحضور الدكتور صالح عبد الرحمن، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، والمهندس أحمد كمال شعبان، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة.



كما حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة الدكتور هاني هلال، والمهندس هاني محمود، وأشرف عبد الوهاب، وذلك لاعتماد الحساب الختامي 2016-2017 للمعهد القومي للإدارة واستعراض ملامح الخطة المستقبلية للمعهد.



وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هذا الاجتماع جاء لـ "مراجعة خطة وإستراتيجية التدريب، والحزم التدريبية المختلفة، بما فيها البرنامج التأهيلي للداخلين الجدد، والبرامج الخاصة بالموارد البشرية والمراجعة الداخلية، كما اتفقنا على ضرورة البدء في اتخاذ إجراءات لإنشاء وحدة الجودة، وسبل السعي نحو الاعتماد الدولي".



وأكدت ضرورة العمل على تحديد هوية للمعهد، ووضع تصور ورؤية واضحة له، بالإضافة إلى التركيز على إيجاد ملامح واضحة من خلال البرامج التدريبية المقدمة من المعهد القومي للإدارة، وتطويع جهوده لتطوير الجهاز الإدارى للدولة بشكل يفيد على المستويين المهني والشخصي، ويعزز أساليب القيادة الفعالة في الوقت نفسه، مع مخاطبة المستويات الإدارية المختلفة بالجهاز الإداري للدولة في إطار خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها الوزارة.