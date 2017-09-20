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بورصة وشركات
إيجل للاستشارات: عرض الاستحواذ على مودرن بيتومود مجزى
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 12:38 م
إيجل
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هيلز
رجب عزالدين
أبدت شركة إيجل للاستشارات المالية، رأيها فى العرض المقدم من مساهمين للاستحواذ على 34% من أسهم الحديثة للمواد العازلة - مودرن بيتومود.
وقالت مودرن بيتومود، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن دراسة القيمة العادلة للاسهم والتى قامت بها إيجل استقرت عند 79 قرشًا للسهم الواحد، وبناء على ذلك أن العرض السعر المعروض فى العرض المقدم يعد مجزياً.
وتقدم محمد وليد محمود فريد جمال الدين، وعلي بن حسن بن علي دايخ، بعرض شراء حتى 40.46 مليون سهم، والتي تمثل 34% من أسهم رأسمال شركة الحديثة للمواد العازلة، وذلك بسعر 80 قرشاً للواحد.
ومن المقرر توزيع الأسهم المطلوب شراؤها البالغة 40.4 مليون جنيه، بالتساوي بين كل من محمد وليد محمود فريد جمال الدين، وعلي بن حسن بن علي الدايخ بسعر 80 قرشا للواحد.
ويبلغ رأسمال الشركة 119 مليون جنيه، موزعاً على 119 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد.
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