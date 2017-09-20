المالية: تم رقمنة نحو 5 ملايين وثيقة

مها أبوودن



قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، اليوم الأربعاء، إنه تم الانتهاء من رقمنة نحو 5 ملايين وثيقة من محتويات دار المحفوظات، وفق بيان



وأوضحت أنه تم الانتهاء من رقمنة نحو 5 ملايين وثيقة من محتويات دار المحفوظات، وفقا للبروتوكول الموقع مع مكتبة الإسكندرية، والذى يهدف إلى عمل مسح ضوئى لبعض سجلات مكلفات الأطيان الزراعية لتقليل الاعتماد على السجلات الورقية.



وأوضحت حسين أن "دار المحفوظات تعد واحدة من أهم وأغنى أوعية الوثائق بمصر إن لم تكن أهمها على الإطلاق لاسيما حيث تضم كما هائلا من الوثائق التى تؤرخ للحقب المختلفة للتاريخ بعضها يرجع إلى العهود العثمانية، والحملة الفرنسية، حيث تغطى كافة أنشطة الكيان الرسمى للدولة، ومن أهم مصادر البيانات والمعلومات لكافة فئات المجتمع سواء المواطن العادى أو الباحثين أو بعض الجهات الرسمية".



وتابعت "تم الانتهاء أيضا من منظومة المراقبة بالدوائر التليفزيونية، والتسجيل الرقمى للأحداث لمبنى دار المحفوظات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة".



وأشارت حسين إلي أن الكوادر البشرية بمصلحة الضرائب العقارية التي تتبعها دار المحفوظات يقومون باستكمال فهرسة جميع الوثائق والمحررات الرسمية التي تمتلكها دارالمحفوظات وإعداد نسخ الكترونية منها لحفظها علي الحاسب الآلي.



وأوضحت أن تلك الأمور تتم بالتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ علي هذه الثروة القومية والتي لعبت دورا مهما في تاريخ مصر الحديث بجانب سهولة الإطلاع عليها من قبل الباحثين والمهتمين بالتراث الاجتماعي لمصر .





وأعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء، عن دراسة تجرى حاليا لإنشاء مجمع مركزي بالحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يضم أرشيف الكتروني لكل الوثائق والمستندات التاريخية التي تضمها دار المحفوظات، بجانب جميع وثائق المصالح التابعة لوزارة المالية مثل الضرائب المصرية والضرائب العقارية والجمارك.



ونوهت إلى الحرص على استخدام أحدث الطرق الخاصة بالحفظ الالكتروني، وكذلك رقمنة تلك الوثائق، مما سيساعد علي ربط قواعد البيانات الخاصة بالمصالح المختلفة، وتطوير الخدمات التي تقدمها للجمهور، بجانب تيسير تبادل المعلومات والبيانات بين هذه المصالح والوزارة والجهات الحكومية المختلفة.



