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بورصة وشركات
المصرية للاتصالات تخطر البورصة بإطلاق خدمات المحمول
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 11:32 ص
الخط الرابع اتصالات وي WE
أخر الأخبار
الخط الرابع اتصالات وي WE
رجب عزالدين
أخطرت شركة المصرية للاتصالات إدارة البورصة المصرية باطلاق خدمات المحمول رسميا بداية من اليوم الأربعاء لتصبح أول مشغل اتصالات متكامل فى السوق المصرية.
وافتتحت الشركة أول مركز لخدمة العملاء ونقاط البيع المطورة لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة والتى تشمل خدمات المحمول إلى جانب خدمات الانترنت والتليفون الثابت تحت شعار " إحنا منك".
وتستهدف الشركة خلال الفترة المقبلة زيادة عدد الفروع الرئيسية لتكون أقرب لعملائها بشكل استباقى.
وقال المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب، والرئيس التنفيذى للشركة إن ما نشهده اليوم هو لحظة فارقة فى تاريخ المصرية للاتصالات، وهى لحظة تحولها إلى مقدم خدمات اتصالات متكاملة والانطلاث إلى آفاق جديدة تسمح لها بالمنافسة العادلة داخل السوق المصري.
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