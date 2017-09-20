الملامح الرئيسية لاستراتيجية تطوير قطاع الأثاث

تحديد مساحات الأراضي المطلوبة في مختلف المحافظات خلال شهر

الدراسة السوقية انتهت إلى وجود 120 ألف منشأة بالسوق.. 85% منها "صغيرة"

4 محاور رئيسية لزيادة النمو بين 15 و20%.. والرهان على "المشروعات القومية"

مطالب لـ"المالية" بتقنين أوضاع المخالفين.. وعلى "التخطيط" إعداد قاعدة بيانات باحتياجات الوزارات