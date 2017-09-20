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نقل وملاحة
حركة موانئ البحر الأحمر ... الأربعاء
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 10:47 ص
مواني البحر الأحمر
أخر الأخبار
مواني البحر الأحمر
نادية صابر
يستعد ميناء الزيتيات اليوم لاستقبال السفينة جازبرايد وعلى متنها 5 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.
كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين عمان، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 810 راكب و76 شاحنة بضائع و9 شاحنة عفش ركاب و7 سيارة بينما تغادر ثلاث سفن وهى امانة، الحرية، النوى اكسبريس وعلى متنهم 897 راكب و131 شاحنة و29 سيارة.
فيما شهد الميناء بالامس استقبال اربع سفن وهى القاهرة، امانة، الحرية، النوى اكسبريس وعلى متنهم 1510 راكب و93 شاحنة بضائع و19 شاحنة عفش ركاب و38 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة، عمان، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 1656 راكب و129 شاحنة و92 سيارة.
وفى نفس السياق يستعد ميناء الغردقة لمغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 520 راكب و89 سيارة.
على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين سينا وبرنسيسة على متنهم 212 راكب و12 براد و13 تريلا و2 باص جيت.
فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين سينا وبرنسيسة 276 راكب و6 براد و7 تريلا و2 سيارة وغادرت السفينتين سينا وبرنسيسة على متنهم 742 راكب و10 براد و1 تريلا و14 سيارة و1 طرد بضاعة عامة.
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