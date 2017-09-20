سامح شكري: كلمة السيسي رسمت مبادئ مصر الخارجية

وكالات:





قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، غير نمطية وغير تقليدية حيث وضعت المسؤولية أمام القادة، وأمام المنظمات الدولية للاضطلاع بمسؤوليتها في توفير مناخ من الاستقرار والأمان، مشيرا إلى أن الكلمة رسمت أيضا المبادئ التي تسير عليها مصر في وضع سياستها الخارجية المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة.





وأوضح شكري -في مقابلة خاصة مع قناة (اكسترا نيوز) الإخبارية من نيويورك- أن الكلمة تناولت العديد من القضايا المهمة، وقد آخذت القضية الفلسطينية حيزا كبيرا من كلمته، مشيرأ إلى أن الرئيس خرج عن النص ووجه حديثه للشعبين الفلسطينيي والاسرائيلي وأيضا للولايات المتحدة كراعية لعملية السلام لعدم إضاعة الفرصة، موضحا أن هناك فرصة لتحقيق السلام وأيضا هناك فرصة لتغيير خريطة الشرق الأوسط بعد سنوات عديدة من الصراع والدمار، كما أن الوقت حان للحل العادل للشعب الفلسطيني لأنه شعب يستحق أن يكون له دولته.





ونوه وزير الخارجية، إلى أن الرئيس أشار إلى ازدواجية المعايير حيث أكد أن مكافحة الإرهاب لن تستقيم بوجود بعض الدول ضمن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وهى في نفس الوقت داعمة للإرهاب وتحاول أن توظف المنظمات الإرهابية لتحقيق أغراض أو مصالح سياسية.





وأشار «شكري»، إلى أن رسالة الرئيس أكدت على أن الدول والكيانات التي تدعم الإرهاب أو تموله أو توفر له المنصات الإعلامية تعد مسئولة عن جميع الجرائم التي ترتكب من تلك المنظمات والجماعات الإرهابية.



