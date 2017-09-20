90 مساهما يمثلون هيكل ملكية تواصل للعلاقات العامة

- أبرزهم ياسين منصور وحسن راتب وكامل أبو على



- شريف خالد: تأسيس شركة جديدة باسم "تواصل للإعلام"





محمد فتحى:





قال شريف خالد، رئيس مجلس إدارة شركة تواصل للعلاقات العامة، إن الشركة تمثل أكثر من 90 مساهما من نجوم المجتمع ممن دخلوا فى هذه الشراكة بهدف إفادة المجتمع المصرى بالكامل وتقديم نموذج نجاح من خلالها.





وأوضح أن فكرة تأسيس الشركة، المملوكة لمجموعة فالكون للحراسات والأمن، جاءت بعد أن شاركت الأخيرة فى أكثر من حدث خاص بالتأمين، مما جعلهم يفكرون فى تأسيس يان هدفه خدمة المجتمع، ومن هنا تم التواصل مع عدد من نجوم المجتمع الذين رحبوا بان يكونوا شركاء فيها مثل كامل أبو على، حسن راتب، خالد حلمى، الفنان محمد صبحى، مدحت العدل، ياسين منصور، خالد أبو بكر، أحمد شوبير، شافكى المنيرى، وغيرهم.





وأكد أن شركة تواصل سيكون هدفها خدمة المجتمع فى جميع المجالات مثل الفن والثقافة والإعلام والرياضة والمجتمع وغيرها، لافتا إلى أن أول حدث نظمته الشركة مؤخرا كان تنظيم مباراة كرة قدم على شواطئ مصر مثل اسكندرية والساحل الشمالى فى حضور نجوم كرة القدم العالميين مثل روبرتو كارلوس وزيدان وغيرهم، مشيرا إلى أن كل دولة من الدول التى يحمل جنسيتها كل لاعب قامت بنقل المباراة على شاشاتها مما أعطى صورة ذهنية إيجابية عن مصر فى الخارج.





وكشف أنهم سيؤسسون شركة أخرى باسم تواصل للإعلام، سيكون رجل الأعمال كامل أبو على أحد المساهمين فيها، وعضو مجلس إدارتها، مشيدا بالخبرات التى يمتلكها أبو على فى مجال السياحة والتى يمكنه من خلالها خدمة السياحة فى مصر عن طريق هذا الكيان الإعلامى.





الجدير بالذكر أن مجموعة تواصل التى سيتبعها شركتى العلاقات العامة والإعلام، استحوذت مؤخرا على شبكة تليفزيون الحياة فى صفقة قدرت بنحو مليار و 400 مليون جنيه، تدفع منهم المجموعة 250 مليونا فقط، بينما تمثل القيمة المتبقية إجمالى مديونيات القناة، والتى ستلتزم بها المجموعة تجاه مستحقيها.



