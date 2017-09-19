السيسي : مصر تتبنى استراتيجية طموحة تشمل إصلاحات اقتصادية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أحمد الدسوقى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر تتبنى استراتيجية طموحة تشمل إصلاحات اقتصادية وتعتمد على فئة الشباب.



وأشار خلال كلمته بالدورة الـ72 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك،‏ إلى أن مصر تشق طريقها بإصلاحات اقتصادية جدية.